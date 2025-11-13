プロバスケットボールB3＝山口パッツファイブの運営会社の筆頭株主に、宇部市に本社を置く山口産業がなりました。（山口産業 福重晋作社長）「スポーツの力で山口を元気にしていけるよう、 しっかりサポートをしていきたいと考えております。」きのう（12日）付けで、山口パッツファイブの運営会社＝山口プロバスケットボールの株式を62％取得し筆頭株主になったのは、宇部市に本社を置き、燃料の仕入れ販