冬の夜を彩る「ひろしまドリミネーション」が17日から始まるのを前に、試験点灯が行われました。13日午後5時半すぎ。金色に輝くお城が鮮やかに浮かび上がります。12月17日にスタートする「ひろしまドリミネーション2025」。平和大通りを中心に、約100万個のLED電球が街を照らします。13日は1時間半をかけ、エリアごとに試験点灯を行いました。光る鍵盤を踏むと音を奏でるステップピアノは新登場です。■親子「楽