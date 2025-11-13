長崎市は13日、カンピロバクター菌による食中毒を起こしたとして、同市京泊3丁目の食堂「林屋」を同日から2日間の営業停止処分にした。市によると、3日夜に鶏のたたきなどを食べた20〜60代の男女4人が腹痛や発熱を訴え、同菌が検出された。市は、店が加熱用の肉を十分に加熱しないまま提供したとみている。