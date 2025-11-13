屋根のないバスから角島の景色を楽しめるツアーが来年、山口デスティネーションキャンペーンに合わせて実施されます。そのモニターツアーが行われました。モニターツアーには下関市や県の観光協会やホテル関係者が参加しました。乗客が乗るのは、2階建てで、天井が開閉式のオープントップバスです。風を感じることができるほか、座席の高さは地上およそ3.8メートルと普段と