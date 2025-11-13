衆議院広島3区の支部長を巡り、自民党広島県連が石橋林太郎議員を選任するよう党執行部に要望しました。13日、党本部を訪れた広島県連の中本隆志会長代理と比例中国ブロック選出の石橋林太郎議員。鈴木俊一幹事長など党の執行部と面会し、広島3区の支部長に石橋氏を選任するよう申し入れました。■自民党広島県連中本隆志 会長代理「自民党と公明党の連立解消ということで、 もうこれ以上、支部長に彼をしない理由はどこにもなく