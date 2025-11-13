JA共済連では、千代田区平河町のJA共済ビルが竣工した2011年から継続して年に2回程度、地域貢献活動の一環として役職員による清掃活動を同地域で実施している。「千代田区一斉清掃の日」である11月6日には、JA共済ビル付近を7つのルートに分かれて清掃活動を実施。開会式にはJA共済連の常務理事・織田哲治氏と令和5年から平河町二丁目町会の町会長を務める南山輶一氏が挨拶を行い、地域とJA共済連のつながりを確認し合った。