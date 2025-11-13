日本代表は13日、国際親善試合ガーナ戦（14日）に向けて試合会場の豊田スタジアムで最終調整を行った。アフリカ勢との対戦は23年10月チュニジア戦以来2年ぶり。FW上田綺世（27＝フェイエノールト）は「身体能力と身体能力のぶつかり合いは自ずと増えると思う」とイメージを膨らませ、「日本の中ではそこでも勝てる方だと思うので、チームを助けれたら」と語った。10月シリーズはパラグアイ戦の試合終了間際の同点弾、ブラジ