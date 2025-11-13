Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、11月13日昼12：00より、 主人公のホメっぷりに最強女達が翻弄されるファンタジーコメディ『ホメちょろ無双〜こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに〜』(著・からしと)の連載を開始した。○あらすじ最強なヤツほど孤独でこじらせててホメたらちょろい!?「本音がダダ漏れする」魔法をかけられた主人公のホメっぷりに最強女達が翻弄されるゆるゆる(?)ファンタジー!○担当編集からのおすすめ