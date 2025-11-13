日本オリンピック委員会（JOC）の太田雄貴専務理事が13日、東京都内で行われた理事会後に取材に応じ、国際オリンピック委員会（IOC）が夏季五輪の一部競技の冬季大会への移行を本格的に検討開始するとの一報について、「夏の実施種目を絞ろうという議論があったり、いろんな枠組みにとらわれない自由な議論があり、その中の一つとして夏と冬の競技数や規模感が不均衡じゃないかという意見が出ていたのは事実」と認めた。フェンシ