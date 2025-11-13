天皇皇后両陛下はJICA海外協力隊の派遣60周年記念式典に出席されました。JICA（国際協力機構）の海外協力隊は、1965年から開発途上国に派遣され、教育や医療など様々な分野で活動してきました。派遣60周年の記念式典で、皇太子時代から隊員と交流を重ねてきた陛下は、草の根レベルの活動が「現地でも高く評価されてきた」と敬意を表されました。陛下は「これからも、高い志を持つ人々がJICA海外協力隊員として派遣され、現地の人々