オンラインカジノの利用者の摘発などを行う警視庁の捜査員らが、ギャンブル依存症などの治療を行う施設を訪れ、依存症についての研修を受けました。様々な依存症の治療・研究を行う、神奈川県の久里浜医療センターを訪れたのは、オンラインカジノの利用者の摘発などを行う、警視庁の捜査員らおよそ15人です捜査員らは、ギャンブル依存症になっていることに気づかない人がいることや、問題を感じても行動を起こせない人が多いことな