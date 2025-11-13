◆大相撲▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）西前頭筆頭・若隆景（荒汐）が関脇・安青錦（安治川）を破り、初白星を挙げた。頭を下げて突っ込んできた安青錦を左にかわし、送り倒して土俵にはわせた。支度部屋では立ち合いの変化について「特に。集中してやりました」と多くを語らず。中盤戦に向け、「また勝負に集中して土俵に上がっていきたいと思います」と抱負を述べた。今場所は首痛を抱えて初日から４連敗と