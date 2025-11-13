◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）プロデビュー戦に臨んだ中野麟太朗（早大４年）は４バーディー、２ボギー、２ダブルボギーで２オーバーの７２と崩れ、首位と７打差の７打差の７０位と出遅れた。ほろ苦いプロデビュー戦となった。前夜は腹痛に見舞われ「トイレから出られなかった。健康的なものを食べたはずなのに…」と苦笑し