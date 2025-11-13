楽天の渡辺翔太投手（２５）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改に臨み、４００万円減の３６００万円でサインした（金額は推定）。８月に右肘のクリーニング手術を行ったこともあり、今季は登板数（２６試合）や投球回数（２５回２／３）は３年目で一番少なかった。会見では右肘の後に右足首もクリーニング手術したことを明かし、現在リハビリ中だという。「肘は２５年間で１番いい感覚」と話した。筋トレなどのトレーニン