◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）元大関で幕内の霧島（音羽山）が本場所の横綱土俵入りで初めて太刀持ちを務めた。横綱・豊昇龍（立浪）の以来で務めた。「本場所では初めて。急に言われてびっくり。腕がぷるぷるして、いい緊張感があった」。朝稽古後の昼寝を終えると付け人から伝えられたという。土俵では幕内・玉鷲（片男波）と対戦。低く当たってきた相手を突き放すと、タイミング良くはたき込んだ。「