楽天の荘司康誠投手（２５）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改に臨み、１３００万円増の４０００万円でサインした（金額は推定）。今季は昨年９月の右肘手術の影響もあり５月に初登板も、シーズン終盤には先発ローテーション入り。すべて先発で１３試合に登板して４勝４敗、防御率３・０７を残した。「投げていく中でできることは増えていっている実感はあった。できることをよりレベルアップさせられたらいい」と感じた