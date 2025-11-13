「大相撲」。11月場所の5日目、木曽郡・上松町出身の御嶽海の結果です。西の前頭十三枚目の御嶽海。13日の相手は、東の前頭十六枚目の欧勝海でした。御嶽海は最後「押し出し」で勝って「2勝3敗」としました。6日目のあすは東の前頭十二枚目藤ノ川との一番です。