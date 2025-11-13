俳優の石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）が13日、都内で行われた、スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした映画『楓』（12月19日公開）のジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！明るい笑顔で子供に手を振る宮近海斗思い出のエピソードを話すことに。石井は「打ち上げの話でもいいですか？その時に宮近さんと私は撮影日数が少なくて『誰とお話したらいいんだろう…』と一人ぼっちでぽつんとなる時が