こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河のペア。りょうけん座の方向、約8億光年先にあります。大きな渦巻銀河の左上に小さな銀河が重なったその姿は、まるで寄り添う親子のようです。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河のペア「IC 4721（Arp 40）」（Credit: NASA, ESA, and B. Holwerda (University of Louisville Research Foundation, Inc.); Image processing: G. Kober (NASA Goddard/Catholic Univer