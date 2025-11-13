高市首相は13日、参院予算委員会において、参政・神谷宗幣代表、共産・小池晃書記局長らと論戦を繰り広げた。参政党・神谷代表との初の本格論戦参議院の予算委員会、2日目の朝…。あちらこちらにアタマを下げながら現れた、高市首相。野党議員からの質問には…。高市首相：真摯に議論させていただきたいと思います。ご協力、よろしくお願いいたします（委員会室笑い）。高市首相：心から敬意を表しております……お手柔らかにお願