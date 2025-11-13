天皇皇后両陛下はJICA＝国際協力機構の海外協力隊の発足60周年を記念する式典に出席されました。13日午後、都内で開かれた式典には両陛下が出席されました。1965年、ラオスに初めて派遣されて以降、5万8000人を超える隊員が、のべ99に及ぶ開発途上国などで経済・社会の発展に貢献してきました。両陛下は長年、隊員たちを派遣前や帰国後のほか、外国の訪問先でねぎらわれてきました。「インターネットの発達によって海外と瞬時につ