JALは客室乗務員らの「スニーカー勤務」を解禁です。JALグループ6社では労働環境改善のため、客室乗務員や国内外の空港スタッフが業務中にスニーカーを着用できる新たな運用を13日から開始しました。対象は国内56空港と海外40空港に勤務する約1万4000人の社員です。スニーカーを選択できることで機内で長時間立ち続けたり、空港内を長距離にわたって歩いたりと体に負担がかかりやすい社員の負担軽減が期待されます。JALは「社員一