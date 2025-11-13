ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が１３日、インスタグラムを更新。ウエディングドレス姿の妻アリッサさんとの２ショットを掲載し、２９歳の誕生日を祝福した。２３年の挙式写真を添え「最愛の妻、２９歳の誕生日おめでとう。いつも僕のためにしてくれる全てのことに感謝してるよ」とメッセージ。「あなたが素敵な女性に成長していく姿を見ることが大好きで、毎日驚かされっぱなしだよ」と愛情を込めた。アリッサさんも返信。