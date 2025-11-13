11月11日、女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演の連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の第6話が放送された。平均視聴率（ビデオリサーチ調べ関東地区）は世帯8.1％と前週の第5話7.0％から1.1ポイントと大きく上がり、番組最高を更新となった。「同作は、竹内さん演じる“昭和気質”な男性・勝男と、夏帆さん演じる鮎美の破局から始まるラブコメディ。回を追うごとに、勝男と鮎美が自分の縛られていた価値観に