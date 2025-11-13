Sable Hillsが日本最大のメタルフェス＜LOUD PARK 25＞でのフルセット・ライブ映像を公開した。なお、Sable Hillsは2026年1月8日に、渋谷 Spotify O-WESTで結成10周年記念ワンマンライブを開催することが決定している。＜Sable Hills 10th Anniversary Oneman Show＞2026年1月08日(木)＠東京 渋谷 Spotify O-WESTOPEN 18:15 / START 19:00前売券：￥4,000 / VIP前売券：￥8,800 【SOLD OUT】TICKET NOW ON SALE https://eplus.jp/s