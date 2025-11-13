DEZERTが12月24日、メジャー移籍後初となる両A面シングル『「火花」/「無修正。」』をリリースする。同作品より表題曲「火花」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開となった。「火花」ミュージックビデオは2026年3月に行われる47都道府県ツアーのグランドファイナルの会場となる幕張メッセイベントホールにて撮影されたもの。長めのワンカットで歌う千秋の姿から始まり、次第に熱を帯びていく表情を映し出した後、広大な会場