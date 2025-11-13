俳優の宮崎秋人（35）が13日、東京・紀伊國屋ホールで主演舞台「TooYoung」（24日まで）の初日を迎えた。新宿・歌舞伎町を舞台に、自死したトー横キッズの少女の足跡をたどる男の物語。宮崎は奇妙な依頼を受ける信用調査会社の調査員を演じる。囲み取材とゲネプロを行い、見どころを語った。事務所の後輩の綱啓永（26）とは、古くから親交がある。「大人になったなと。ただの少年がいろいろな経験を重ねて大人になった」とし