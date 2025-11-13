楽天は13日、楽天モバイルパークで秋季練習を行い、打撃練習などで汗を流した。12日に支配下契約が発表された平良竜哉内野手（27）は「シーズン終わって、GMの方から支配下の話を先に頂いていた。今年は7月末に支配下登録が目指せなかったので。枠の関係とかチーム状況があってという話を頂いていたので、僕的にはオフシーズンにしっかり結果を残して、支配下を勝ち取るというのが目標だったので、それがかなってすごく良かっ