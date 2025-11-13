自民党と日本維新の会が国会内で開いた憲法改正条文起草協議会の初会合。9条改正や緊急事態条項創設について、議論を深める方針を確認した＝13日午後自民党と日本維新の会は13日、連立政権合意書に明記した「憲法改正条文起草協議会」の初会合を国会内で開き、9条改正や緊急事態条項創設に向け議論を深める方針を確認した。改憲条文案策定の加速を狙う。ただ両党間には9条改正を巡る見解に溝がある。野党からは与党主導の改憲を