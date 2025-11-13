女優の古村比呂が12日に自身のアメブロを更新。頭皮の帯状疱疹経過チェックで1カ月ぶりに皮膚科へ行ったことを報告した。【映像】秋野暢子、足の小指を骨折し痛々しい写真を公開この日、古村は「脱毛 二度あることは三度ある!?」というタイトルでブログを更新。「頭皮の帯状疱疹経過チェックで1ヶ月ぶりに皮膚科へ行きました」と報告した。続けて「先生に頭皮を見せると『アッ髪が少しずつ生えて来ましたよ！良かったですね