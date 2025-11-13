国会では、野党になった公明党が政治とカネの問題などで高市首相に何度も詰め寄りました。一方、参政党の神谷代表は、首相の答弁について「わかりやすい」と褒める場面もありました。■「何回？」「なぜ？」野党・公明、何度も首相を追及追及が続く「政治とカネ」の問題。公明党の石川議員が切り込んだのは、連立離脱の要因の1つとなった企業・団体献金について。公明党石川議員「自民党と維新の連立政権合意では、高市総裁の