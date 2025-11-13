ダーレン・アロノフスキー監督が若手俳優のオースティン・バトラーを主演に迎えた映画『コート・スティーリング』（原題『Caught Stealing』）が、2026年1月9日より日本公開されることが決まった。併せて、予告編とポスターが到着した。【動画】予測不能＆収拾不能！『コート・スティーリング』日本版予告本作は、カオスが嵐を呼ぶ、アクション・クライムムービー。舞台は1998年、ニューヨーク。メジャーリーグのドラフト