安倍元総理を銃撃して殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判で被告の母親が出廷し、震える声で謝罪しました。一方、裁判では山上被告と母親が過去にやりとりしたとみられるメールが読み上げられ、その家庭状況も浮き彫りとなりました。■パーテーションに囲われ出廷「謝罪したい」昭恵さんの上申書も読み上げ山上徹也被告は逮捕後、「母親が“統一教会”にのめり込み家庭生活がめちゃくちゃになった」と供述していました。