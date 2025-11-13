嵐の二宮和也（42）が13日、東京・浅草寺でNetflixシリーズ「イクサガミ」（藤井道人監督）戦神祭−始め−に出席した。作家・今村翔吾氏の同名シリーズの実写化作品。明治11年を舞台に、新政府に居場所を追われた猛者たちのもとに、莫大（ばくだい）な賞金をかけた“遊び”の誘いが届く。病の妻子のため、かつて伝説の剣客として恐れられていた嵯峨愁二郎（岡田准一）は、京都・天竜寺に集まった総勢292名の参加者に名を連ねる。そ