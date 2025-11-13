◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が無傷の５連勝を飾った。幕内・若元春（荒汐）にもろ手で当たると、右を差し込んだ。一気に前へ出るとそのまま寄り切った。もろ手でいった理由を問われると「落ち着いていけた。秋場所でバランスを崩していたので同じ失敗をしないように」と明かした。秋場所の若元春戦はもろ手で突いた後にいなされて、後ろを取られた。土俵際で前を向いて辛くも勝