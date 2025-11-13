海で過ごす時間は、天候や風だけではなく、潮位によって大きく左右されるもの。釣りに出る日、波に乗りに行く日、家族で磯遊びを楽しむ日──どのタイミングになるかで、その日の濃さや満足度はまるで違います。ボール ウォッチが2025年11月に発売する「オーシャン エクスプローラー」新色モデルは、機械式としては非常に珍しい潮汐表示機能を搭載。潮の満ち引きに加え、大潮・小潮までひと目で把握できる仕様は、海のコンディショ