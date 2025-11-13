サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向け、試合会場である愛知・豊田スタジアムで練習を行った。９月以来の代表活動参加となる主将のＭＦ遠藤航＝リバプール＝も元気な姿を見せた。１０月の活動にも選出されていたが、右太ももの負傷で不参加。この間、日本はブラジルに３ー２で勝つ歴史的大番狂わせを演じた。日本史上初めての王国をテレビで観戦していたという。遠藤は「リハビリ中だったんで。最初