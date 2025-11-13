１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相の国会答弁を様々に検証した。衆院予算委員会で台湾有事について質問された際の「戦艦を使ってですね。そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると考えます」という首相の言葉、特に「戦艦」というワードについて、ＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏は「今は戦艦大和みたいな