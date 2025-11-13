JVCケンウッドは、Victorブランドのウッドコーンオーディオの新ラインナップとして、初の一体型サウンドバーWOOD CONE SOUNDBAR「TH-WD05」を2025年11月下旬より発売します。カラーはブラウンとナチュラルの2色。実売予想価格は6万円前後（税込）。 WOOD CONE SOUNDBAR「TH-WD05」（ブラウン） WOOD CONE SOUNDBAR「TH-WD05」（ナチュラル） 記事のポイント ビクターの人気シリーズ「ウッドコーンオーディオ」から初