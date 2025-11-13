８日、第２回江東金融湾ハイレベルフォーラムの会場。（海口＝新華社配信）【新華社海口11月13日】中国海南省海口市で8日、「第2回江東金融湾ハイレベルフォーラム」が開催された。中華全国工商業連合会（工商連）常務委員で香港全港各区工商連の盧錦欽（ろ・きんきん）首席会長は席上、「海南島全域を独立した税関管理区域とする『封関』運営の開始後、全港各区工商連は粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）