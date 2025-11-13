「アディーレ法律事務所」創業者で、元兵庫県議への名誉毀損の疑いで逮捕、送検された政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志容疑者の弁護人を務める石丸幸人弁護士が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。同日、立花容疑者と接見した時の様子を報告した。 【写真】送検時はメガネをかけて笑みも浮かべていた 石丸氏は「本人、かなり元気というか、冷静さをかなり取り戻した様子でして。『西村京太郎さんの小説が読