強盗未遂事件があったコンビニ香川県坂出市9月1日 高松市と坂出市のコンビニエンスストアで約1カ月の間に相次いで起きた強盗と強盗未遂事件の初公判が13日、高松地裁で開かれ、被告の男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、高松市に住む無職の男（37）は2025年7月、高松市のコンビニで男性店員に包丁を突きつけて脅し現金約13万円を奪ったとされています。 また、9月には約5キロ離れた坂出市のコンビ