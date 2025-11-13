「無名塾」で営まれた仲代達矢さんの通夜に参列し、取材に応じる役所広司さん＝13日夜、東京都世田谷区8日に死去した俳優仲代達矢さんの通夜が13日、仲代さんが主宰した東京都世田谷区の「無名塾」で営まれ、無名塾出身の俳優役所広司さんや益岡徹さんらが参列した。取材に応じた役所さんは「世間では重厚で怖いイメージだったかもしれないが、ユーモアがあって面白い人。稽古で失敗してもそれすら楽しんでいた」と故人をしのん