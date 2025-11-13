【北京＝吉永亜希子】中国外務省の林剣（リンジエン）副報道局長は１３日の記者会見で、高市首相が台湾有事を巡って中国に海上封鎖された場合に、日本の「存立危機事態」になり得るとした国会答弁について「悪辣（あくらつ）な言論を撤回しなければ、一切の責任は日本側が負うことになる」と述べた。林氏は、「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず正面から痛撃を食らわす」とも語り、日本側をけん