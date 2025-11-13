秋篠宮妃紀子さまは、能登半島地震で被災した石川・七尾市で健康診断の準備を手伝われました。七尾市では、紀子さまが総裁を務められる「結核予防会」が市から委託され健診を行っています。13日朝、紀子さまは検診車から荷物を運び出すなど会場の準備を手伝い、能登半島地震の被害を案じ、「健康面は大切ですよね」「寒くなったので皆さんも体に気をつけてください」などとスタッフを気遣われました。引き続き、紀子さまは被災後1