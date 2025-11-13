対話型ワークショップ「ブラインド・トーク」の様子ファイザーは、患者の介護や看護、日常生活上のケアにあたるケアラー（職業としてケアを提供する人を除く）が抱える課題を明らかにするために、500名の血液がん（多発性骨髄腫）ケアラーを対象に意識調査を実施し、その結果を11月10日に公開した。同日に行われたプレスセミナーでは、調査結果のポイントについて説明すると共に、調査結果を深掘りするために、がん患者とケアラー