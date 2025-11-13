俳優の福士蒼汰、福原遥、宮近海斗（Travis Japan）が13日、都内で行われスピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした映画『楓』（12月19日公開）のジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！明るい笑顔で子供に手を振る宮近海斗「Travis Japan」だけ完璧な英語のイントネーションであいさつしながら、映画の感想について宮近は「作品を観せていただいて思ったことは、もちろんキャラクターたちが紡いでいく