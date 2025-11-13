日本代表は11月14日に、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。その前日練習の後、キャプテンの遠藤航が囲み取材に応じた。このリバプールのMFが怪我で辞退となった10月シリーズで、森保ジャパンはパラグアイと２−２で引き分けた後、強豪ブラジルから歴史的初勝利を挙げた。前半終了時点で０−２のビハインドから、後半に３ゴールを奪って逆転したその一戦について、遠藤は「歴史的勝利ということで、チーム力