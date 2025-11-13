LINEヤフーは、「Yahoo！ショッピング」「Yahoo！フリマ」「Yahoo！オークション」「Yahoo！トラベル」「LINEギフト」のコマース5サービスで「ブラックフライデー」を開催する。年末商戦の幕開けにあわせ、各サービスでポイント付与や限定クーポン、Dysonやタイガーといった注目ブランドの特別セールなど多彩なキャンペーンを同時展開する。ユーザーの“おトクに楽しみたい”というニーズに応え、物価上昇が続く中で日本の消費を盛