作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS／ダブリューダブリューエス」（以下、WWS）を企画・販売するオアシスライフスタイルグループは、東レ発のスピンオフベンチャー・MOONRAKERS TECHNOLOGIES（以下、MOONRAKERS）と共同開発した、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・皮脂除去など先端テクノロジーによる12個もの機能性を搭載した「無敵のロンT」の一般販売を11月14日から開始する。同商品は、応援購入サービス「Maku